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В России начались акции в поддержку Навального. Полиция проводит задержания
Источник материала: Onliner
Акции протеста, как и в прошлое воскресенье, начались на Дальнем Востоке и в Сибири: люди вышли на улицы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске.
Во Владивостоке митингующие пытались собраться в центре, но их оттеснили к замерзшему Амурскому заливу. Люди не растерялись и начали водить хоровод. Лед немногочисленную акцию из 60 человек выдержал. Но без задержаний не обошлось, пишет
В Новосибирске все проходит по более классическому сценарию: толпа из нескольких тысяч тысяч человек двигается по городу, сообщает
А вот так выглядели задержания в Иркутске, где на акции собралось около 300—400 человек.
Жители Якутска вышли погулять в центр, даже несмотря на 41-градусный мороз. Как минимум одного человека уже задержали – он стоял с плакатом.
(будет дополнено)
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Акции протеста, как и в прошлое воскресенье, начались на Дальнем Востоке и в Сибири: люди вышли на улицы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске.Читать...
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