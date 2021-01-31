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В России начались акции в поддержку Навального. Полиция проводит задержания

31.01.2021 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Акции протеста, как и в прошлое воскресенье, начались на Дальнем Востоке и в Сибири: люди вышли на улицы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске.

Во Владивостоке митингующие пытались собраться в центре, но их оттеснили к замерзшему Амурскому заливу. Люди не растерялись и начали водить хоровод. Лед немногочисленную акцию из 60 человек выдержал. Но без задержаний не обошлось, пишет vl.ru.

В Новосибирске все проходит по более классическому сценарию: толпа из нескольких тысяч тысяч человек двигается по городу, сообщает «Сибирь. МБХ медиа». За людьми следуют автозаки и ОМОН, который периодически пытается рассечь колонну. Есть информация о 25 задержанных, пять из них — несовершеннолетние.

В России начались акции в поддержку Навального. Полиция проводит задержания

А вот так выглядели задержания в Иркутске, где на акции собралось около 300—400 человек. «Сибирь. МБХ медиа» пишет, что одного участника митинга увезли на скорой.

Жители Якутска вышли погулять в центр, даже несмотря на 41-градусный мороз. Как минимум одного человека уже задержали – он стоял с плакатом.

(будет дополнено)

 
 
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Акции протеста, как и в прошлое воскресенье, начались на Дальнем Востоке и в Сибири: люди вышли на улицы во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Томске.Читать...
 
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