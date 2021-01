Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев устроил драку со словенцем Урошем Юришичем после поединка на турнире KSW 58 в Польше, передает sovsport.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. После оглашения вердикта спортсмены подошли друг к другу, состоялся короткий разговор, затем Мусаев неожиданно бросил соперника на пол и начал бить.

Musaev wins, but then takes his opponent down after the decision is read!!! Bonkers #KSW58 pic.twitter.com/oJKKJWlBFf

Wow this is crazy! Never seen fighters for at it after the decision has been read