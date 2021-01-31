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Германия предлагает создать механизм преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси

31.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека.


Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) и член Президиума Координационного совета Павел Латушко 28-29 января провел в Берлине встречи с представителями официальных властей Германии.

На очередной встрече с госсекретарем МИД Мигелем Бергером Павел Латушко обсудил подходы к принятию четвертого пакета санкций ЕС против режима Александра Лукашенко, поддержку репрессируемых независимых СМИ Беларуси. Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси. Отдельное внимание Павел Латушко и Мигель Бергер уделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.

В ходе встречи с Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, участники обсудили экономическое сотрудничество после трансфера власти и начала строительства новой Беларуси. Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответствующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека.

Павел Латушко встретился с Маттиасом Люттенбергом, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве Канцлера Германии, а также – с Йоханном Вадефулем, депутатом парламента Бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.

Ранее Павел Латушко провел консультации в Вене, где встретился с представителями кабинета президента Австрии, МИД Австрии и Международной переговорной платформы ICEUR. На встречах руководитель НАУ обсудил возможные варианты международного посредничества, а также помощь Австрии – на уровне двусторонних отношений и Евросоюза – в разрешении белорусского кризиса.
 
 
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Практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека.
 
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