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Беларусь — в тройке антилидеров в Европе по числу научных статей

31.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный банк опубликовал статистику научных статей в страновом разрезе за 2018 год, подготовленную Национальным научным фондом США. А пользователь Reddit перевёл абсолютные числа в относительные, на 100.000 населения, и наложил их на карту Европы. Вот что получилось.





Беларусь оказалась в «топ-3» стран с наименьшим количеством опубликованных статей на 100 тыс. населения — 12. Опережает нас только Албания (6 статей на 100 тыс. чел.) и Молдова (8 статей на 100 тыс. чел.)

В Украине дела чуть лучше, чем в Беларуси — 23 статьи на 100 тыс. чел. А вот у других соседей научных публикаций гораздо больше: в России — 56, в Латвии — 74, в Литве — 81, в Польше — 94, в Эстонии — 107.

На сайте Всемирного банка можно посмотреть абсолютные величины и их динамику по каждой стране. В Беларуси пик был в 2007 году (1 300 научных статей), а самый провал — в 2015 году (976 научных статей), после чего кривая поползла вверх и в 2018 году достигла отметки 1 180. 

В сравнении со странами своего региона линия Беларуси проходит где-то по дну. Сверху — Германия, Великобритания, Франция (сравниваются абсолютные величины. — Прим. ). 

А выборка «похожие значения» показывает Беларусь в окружении Кении, Шри-Ланки, Кирпа и Ганы. 

Методологическое примечание говорит, что учитывались научные и технические статьи по физике, биологии, химии, математике, клинической медицине, биомедицине, инженерии и технологии, а также по науке о Земле и космосе из журналов индексов SCI и SSCI.
 
 
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Всемирный банк опубликовал статистику научных статей в страновом разрезе за 2018 год, подготовленную Национальным научным фондом США. А пользователь Reddit перевёл...
 
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