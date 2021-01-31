Источник материала: Хартия'97

Жители Якутска вышли на протест, несмотря на температуру -40 ℃ 31.01.2021, 10:01

В Иркутске люди собрались возле здания областной администрации и скандируют «Отпускай!».

Сегодня в 142 российских городах пройдут акции в поддержку Алексея Навального. Первыми на протесты вышли жители Дальнего Востока России, пишет телеграм-канал «Баста!» .

В Иркутске люди собрались возле здания областной администрации и скандируют «Отпускай!».

В жители Якутска вышли на протест, несмотря на -40!

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