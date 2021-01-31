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Жители Якутска вышли на протест, несмотря на температуру -40 ℃
Источник материала: Хартия'97
Жители Якутска вышли на протест, несмотря на температуру -40 ℃
В Иркутске люди собрались возле здания областной администрации и скандируют «Отпускай!».
Сегодня в 142 российских городах пройдут акции в поддержку Алексея Навального. Первыми на протесты вышли жители Дальнего Востока России, пишет телеграм-канал
В Иркутске люди собрались возле здания областной администрации и скандируют «Отпускай!».
В жители Якутска вышли на протест, несмотря на -40!
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В Иркутске люди собрались возле здания областной администрации и скандируют «Отпускай!».
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