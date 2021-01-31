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Ученые раскрыли тайну аномальной зоны на ледяном покрове Гренландии
Источник материала: Хартия'97
Ученые раскрыли тайну аномальной зоны на ледяном покрове Гренландии
С недавнего времени там происходило странное явление.
Ледяной щит Гренландии — второй по величине в мире. По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), он занимает площадь около 656 000 квадратных миль (1,71 миллиона квадратных километров), что в три раза превышает площадь Техаса . Однако ледяной щит сейчас находится в состоянии постоянного отступления и ежегодно теряет 500 миллиардов тонн льда, пишет
С недавнего времени в летние месяцы часть западной части ледникового покрова меняет цвет с ярко-белого на черно-серый, поскольку на поверхности цветут водоросли. Начиная с 2000 года эти меняющие цвет участки стали больше. Темный цвет льда снижает его альбедо — количество солнечного света, которое он отражает обратно в космос — и заставляет ледяной щит поглощать больше тепла.
Довольно быстро было установлено, что изменение цвета вызывает цветение водорослей на ледяной поверхности. Но до сих пор оставалось загадкой, что вызывает это цветение в определенных зонах и почему эти зоны расширяются.
Группа исследователей из Университета Ватерлоо в Онтарио нашла ответы на эти вопросы.
В зимние месяцы в Арктике ледяные водоросли, в основном состоящие из Ancylonema nordenskioeldii и видов рода Mesotaenium, остаются в состоянии покоя глубоко подо льдом. Весной, когда лед подтаивает, водоросли медленно мигрируют на поверхность. Арктическое лето обеспечивает им круглосуточный солнечный свет для фотосинтеза и роста. Обычно водоросли зеленые, но при постоянном воздействии солнечного света они создают для себя «солнцезащитный крем», чтобы защититься от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это и затемняет лед, заставляя его поглощать больше солнечного света.
Но одного только солнечного света было бы недостаточно, чтобы вызвать такое обширное цветение. Водорослям необходимы еще и минеральные питательные вещества.
После того как исследователи проанализировали образцы, взятые с поверхности, стало ясно, что наиболее важным питательным веществом для водорослей являются соединения, содержащие фосфор. Затем был обнаружен и их местный источник.
Как оказалось, фосфорсодержащие удобрения, ускоряющие рост водорослей, образуются из гидроксилапатита — фосфатного минерала, который разносится по льду в виде пыли, возникающей при выветривании обнаженных скальных пород. По мере того, как из-за изменения климата атмосфера становится теплее, обнаженные породы становятся суше, а ветра усиливаются. Это означает, что по льду переносится больше пыли с высоким содержанием важных для водорослей питательных веществ. Далее, интенсивно тающий лед в этом районе открывает еще больше пород, богатых гидроксилапатитом. Таким образом, цветение водорослей является частью цикла положительной обратной связи: усиление таяния льда приводит к большему поступлению гидроксилапатита, что стимулирует рост водорослей, что, в свою очередь, еще больше увеличивает таяние льда.
Теперь, когда ученые полностью понимают феномен темной зоны, они могут точнее предсказать, насколько быстро тает ледяной щит Гренландии.
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С недавнего времени там происходило странное явление.
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