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Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

31.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

© Sputnik / Макс Богданович
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В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени. 

Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.

Как изготавливают полхмайданскую матрешку и какая судьба ее ждет, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.

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Традицию создания самого известного русского сувенира скоро будет некому поддерживать, молодежь он мало интересует.
 
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