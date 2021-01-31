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Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
31.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Макс Богданович
Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.
Как изготавливают полхмайданскую матрешку и какая судьба ее ждет, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.
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Традицию создания самого известного русского сувенира скоро будет некому поддерживать, молодежь он мало интересует.
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