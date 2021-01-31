Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.

Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.

Как изготавливают полхмайданскую матрешку и какая судьба ее ждет, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.

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