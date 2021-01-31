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У Байдена есть план по «восстановлению места США в мире»

31.01.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с речью, в которой представит план внешнеполитического курса страны.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации главы государства.

По его словам, Байден изложит свое видение внешней политики, направленное на «восстановление места США в мире». По словам чиновника, это станет первым важным политическим обращением Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Государственный департамент. Там президент намерен провести встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также пообщаться с сотрудниками ведомства, передает РБК.

По словам источников телеканала, ожидается, что Байден, находясь в Госдепе, подпишет ряд исполнительных актов, которые связаны с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене. Одним из таких документов планируется сформировать целевую группу, целью которой станет воссоединение семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией США.

 
 
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Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с речью, в которой представит план внешнеполитического курса страны.
 
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