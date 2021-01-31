ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По видеоблогу ксендза Вячеслава Барка назначили еще 11 экспертиз

31.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Высказывания священника будут изучать «психологи».





29 января настоятеля Россонского костела Святого Иосафата Кунцевича Вячеслава Барка снова вызвали в Следственный комитет.

Уже третий месяц длится проверка содержания его высказываний в видеоблоге на YouTube, имеющем около 5 тысяч подписчиков.

Следователи устанавливают, нет ли в высказываниях ксендза призывов к экстремизму и разжиганию межнациональной вражды. Две проведенные лингвистические экспертизы показали, что нет.

«Лингвистические экспертизы две получили, с ними познакомили. Там написано, что призывов к экстремизму нет, и нет оснований возбудить уголовное дело. Будут еще психологические экспертизы: психологи будут изучать, к кому речи направлены, и нет ли в них призывов к каким-то группам в обществе, чтобы разжигать вражду», — рассказал Вячеслав Борок в комментарии «Радыё Рацыя».

Ксендз Вячеслав Борок говорит, что следователи назначили еще 11 экспертиз, и что во внимание Следственного комитета попали 8 видеороликов его блога.

Вячеслав Борок категорически отрицает намерения деструктивного влияния на общество. И утверждает, что ведет свой видеоблог ради популяризации Божьего слова, и ради христианского и патриотического воспитания своих земляков.

Ксендз Вячеслав говорит, что те же цели он преследовал, размещая в социальных сетях произведение Владимира Цеслера «Стоп лукашизм».

Однако в декабре прошлого года он был осужден по административной статье 17.10 («Пропаганда или публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской символики и атрибутики»).

10 суток ксендз провел под арестом в витебском изоляторе временного содержания. 
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высказывания священника будут изучать «психологи».
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі праходзяць акцыі пратэсту ў абарону Аляксея Навальнага, затрымалі больш за 200 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by