Комитет госконтроля: «30% сельских дорог в Гродненской области являются бесхозными»













Из 7 тыс. улиц и дорог области, расположенных в сельских населенных пунктах, около 2 тыс., или 30%, до настоящего времени являются бесхозными.





Как следствие, не состоящие на балансе улицы не учитываются при формировании расходной части бюджета и средства на их содержание не предусматриваются. В то же время в отдельных сельских населенных пунктах остро стоит вопрос необходимости проведения ремонта и содержания объектов благоустройства.





Комитетом области данный вопрос был рассмотрен на коллегии, даны соответствующие поручения райисполкомам о проведении инвентаризации всех улиц (дорог) на селе с последующей постановкой неучтенных (бесхозных) улиц на баланс специализированных организаций и обеспечением их должного содержания, а также проведением ремонтов при возникновении необходимости.