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Комитет госконтроля: «30% сельских дорог в Гродненской области являются бесхозными»

31.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитетом государственного контроля Гродненской области области при проведении контрольно-аналитических мероприятий установлено, что в отдельных сельских населенных пунктах (в основном в агрогородках) улицы не имеют балансодержателей, не обслуживаются и не ремонтируются на постоянной основе, пишет lidanews.by.




Из 7 тыс. улиц и дорог области, расположенных в сельских населенных пунктах, около 2 тыс., или 30%, до настоящего времени являются бесхозными.

Как следствие, не состоящие на балансе улицы не учитываются при формировании расходной части бюджета и средства на их содержание не предусматриваются. В то же время в отдельных сельских населенных пунктах остро стоит вопрос необходимости проведения ремонта и содержания объектов благоустройства.

Комитетом области данный вопрос был рассмотрен на коллегии, даны соответствующие поручения райисполкомам о проведении инвентаризации всех улиц (дорог) на селе с последующей постановкой неучтенных (бесхозных) улиц на баланс специализированных организаций и обеспечением их должного содержания, а также проведением ремонтов при возникновении необходимости.
 
 
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Комитетом государственного контроля Гродненской области области при проведении контрольно-аналитических мероприятий установлено, что в отдельных сельских...
 
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