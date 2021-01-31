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ОАЭ разрешит иностранцам получить гражданство
Источник материала: Партизан
Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство, пишет
Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.
“Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию”, — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.
Требования разнятся для профессий, но по общему правилу кандидату нужно иметь не менее 10 лет опыта и рекомендательное письмо от авторитетных фигур в ОАЭ.
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Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство, пишет Gazeta.ru со ссылкой на...
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