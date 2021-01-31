ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОАЭ разрешит иностранцам получить гражданство

31.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство, пишет Gazeta.ru со ссылкой на государственное новостное агентство WAM.




Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.

“Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию”, — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.

Требования разнятся для профессий, но по общему правилу кандидату нужно иметь не менее 10 лет опыта и рекомендательное письмо от авторитетных фигур в ОАЭ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство, пишет Gazeta.ru со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы называем вещи своими именами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by