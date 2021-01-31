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«Не следует публично выражать в средствах массовой информации свое мнение по вопросам государственной политики»

31.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В проекте закона «О государственной службе» есть приложение из 18 пунктов, которое содержит общие требования служебной этики госслужащих.

«Не следует публично выражать в средствах массовой информации свое мнение по вопросам государственной политики»
В Беларуси появится обновленный закон «О государственной службе». В распоряжении TUT.BY оказалось приложение из 18 статей к приложению будущего закона, которое содержит информацию об общих требованиях служебной этики гражданских госслужащих. 
В нем прописаны правила поведения со СМИ, ведения аккаунтов в соцсетях, требования к речи и внешнему виду, а также поведению чиновников во внеслужебное время.

В 2018 году Александр Лукашенко поручил обновить закон «О государственной службе в Республике Беларусь», который был принят еще в 2003 году и с тех пор не менялся. Новый законопроект подготовили за полтора года, а в декабре 2020 года в парламенте представила его министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

«В частности, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту», — заявила министр.

В приложении к новой версии о госслужбе есть небольшое приложение из 18 пунктов об общих требованиях служебной этики гражданских госслужащих. Например, один из них гласит, что «при выполнении служебных обязанностей гражданские служащие должны содействовать укреплению политической и экономической стабильности в стране, единению белорусского народа».

Еще несколько примеров:

не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

неукоснительно соблюдать служебную дисциплину;

при общении с гражданами, представителями других государственных органов и иных организаций проявлять терпение, вежливость, тактичность и внимательность;

не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, а также при осуществлении административных процедур;

не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при обращении за осуществлением административных процедур, получении различных услуг.

Помимо этого, в кодексе прописаны требования к внешнему виду и речи госслужащих. Чиновник на службе должен придерживаться делового стиля в одежде, не допускать грубости и нецензурных выражений, демонстрировать вежливость и умение выслушать, а также — не обсуждать личные сы при посетителях.

Общению госслужащих со СМИ и поведению в соцсетях посвящена отдельная глава кодекса.

«Гражданским служащим не следует публично выражать в средствах массовой информации свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае его несоответствия основным направлениям политики государства, если иное не предусмотрено специальными законодательными актами, закрепляющими их правовой статус», — написано в одном из пунктов.

При ведении личных аккаунтов в социальных сетях чиновникам следует не допускать размещения сведений, «способных нанести ущерб их персональной репутации и авторитету государственной власти в целом».

Во внеслужебное время у чиновников тоже есть обязанности и правила. Они должны следовать «высоким нравственным принципам» и подавать «личный пример», а также:

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их персональной репутации или авторитету гражданской службы;

соблюдать правила общежития, уважать национальные и религиозные обычаи;
при посещении общественных мест и мероприятий соблюдать общественный порядок.

За нарушение требований служебной этики чиновник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом «О государственной службе» — от получения замечания до увольнения.
 
 
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В проекте закона «О государственной службе» есть приложение из 18 пунктов, которое содержит общие требования служебной этики госслужащих.
 
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