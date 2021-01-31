ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Морозы и гололед ожидаются в Беларуси в первый день февраля

31.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Морозы и гололед прогнозируются в Беларуси в первый день февраля, сообщил в воскресенье республиканский Гидрометцентр.

Снегопадов в целом по республике в понедельник не ожидается, небольшие осадки могут быть утром по северу страны. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются слабый туман и гололед. Гололедица возможна на отдельных участках дорог.

Ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 11 градусов, днем - от трех до восьми градусов со знаком минус.

В столице ночью ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, днем - до минус 9 градусов.

Согласно прогнозу на неделю, до пятницы температура будет держаться на этом же уровне, однако ближе к выходным столбик термометра днем может опуститься до минус 11. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимняя погода прогнозируется на всю ближайшую неделю, а к ее концу на всей территории может похолодать.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Байдена есть план по «восстановлению места США в мире»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by