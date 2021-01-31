Морозы и гололед ожидаются в Беларуси в первый день февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Морозы и гололед прогнозируются в Беларуси в первый день февраля, сообщил в воскресенье республиканский Гидрометцентр.

Снегопадов в целом по республике в понедельник не ожидается, небольшие осадки могут быть утром по северу страны. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются слабый туман и гололед. Гололедица возможна на отдельных участках дорог.

Ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 11 градусов, днем - от трех до восьми градусов со знаком минус.

В столице ночью ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, днем - до минус 9 градусов.

Согласно прогнозу на неделю, до пятницы температура будет держаться на этом же уровне, однако ближе к выходным столбик термометра днем может опуститься до минус 11.