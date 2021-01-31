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Морозы и гололед ожидаются в Беларуси в первый день февраля
31.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Морозы и гололед прогнозируются в Беларуси в первый день февраля, сообщил в воскресенье республиканский Гидрометцентр.
Снегопадов в целом по республике в понедельник не ожидается, небольшие осадки могут быть утром по северу страны. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются слабый туман и гололед. Гололедица возможна на отдельных участках дорог.
Ночью температура воздуха составит от минус 5 до минус 11 градусов, днем - от трех до восьми градусов со знаком минус.
В столице ночью ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, днем - до минус 9 градусов.
Согласно прогнозу на неделю, до пятницы температура будет держаться на этом же уровне, однако ближе к выходным столбик термометра днем может опуститься до минус 11.
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Зимняя погода прогнозируется на всю ближайшую неделю, а к ее концу на всей территории может похолодать.
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