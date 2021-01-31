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Кузнецов: «БЧБ будет до тех пор, пока будет Беларусь»
31.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» – о том, почему невозможно запретить бел-чырвона-белы флаг.
– Проблема с запретом бел-чырвона-белага флага небольшая, но есть, –
Последовательное развитие этой логики в том, что под этим флагом было учреждено современное белорусское государство Республика Беларусь. И, коль уж флаг «фашистский», то и от использовавшего его государства надо отказаться? Или согласиться, что все мы живём в изначально в основе своей в «фашистском» государстве?
Уникальность и сакральность бчб в том, что это – национальный флаг, появившийся в тот исторический момент,
О действующей символике – красно-зеленом флаге и не очень понятно каком гербе – этого сказать нельзя. Эти символы не имеют к национальному государству никакого отношения. Это – вариации на символику идеологического государства СССР, в котором интересы людей, народов и наций были задвинуты на тридцать третий план в угоду неким нежизнеспсособным идеологическим и теоретическим конструкциям, потерпевшим в итоге полный крах. В результате чего полный крах потерпело и то государство, исчезнув с карты мира.
Попытки навязать идеологическую (против национальной) символику умершего государства современной нации – политическая некрофилия и не более того. Будущего на таком фундаменте не построишь. И совершенно логично, что пришёл момент, когда в обществе это поняли. Возможно, ещё не все, но процесс пошёл и он необратим.
В 90-х годах я смотрел один футбольный матч, между Германией и Голландией. Голландские болельщики умудрились протащить на трибуну велосипед, который подняли с плакатом: «Больше не отнимете». Уж не знаю, придумал комментатор эту историю на ходу, или такое и вправду было, но он объяснил происходящее тем, что во время Второй мировой нацисты ввели в Нидерландах запрет на велики.
Голландцы, конечно, не сделали из велосипеда национальный символ только потому, что его запрещали немцы. Транспортное средство осталось тем, чем и было – транспортным средством.
Точно так же и наш БЧБ, какие бы идиотские распоряжения кто не издавал, навсегда останется тем, что он есть – флагом, под которым сформировалась белорусская нация и было учреждено существующее белорусское государство – Республика Беларусь.
А после всех тех страданий, которые были (и, наверное, к сожалению, ещё будут) под ним вынесены – ещё и настоящей святыней.
Жыве Беларусь!
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Почему невозможно запретить бел-чырвона-белы флаг.
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