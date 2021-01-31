Кузнецов: «БЧБ будет до тех пор, пока будет Беларусь»

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Основатель «Сильных новостей» – о том, почему невозможно запретить бел-чырвона-белы флаг.





– Проблема с запретом бел-чырвона-белага флага небольшая, но есть, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Его невозможно запретить просто потому, что невозможно запретить Беларусь. – Нет, можно, конечно, издать циркуляр и думать, что это что-то изменит. Но не изменит ничего. БЧБ будет до тех пор, пока будет Беларусь.

Логика ябатек такова : раз флаг использовали коллаборационисты, значит, он фашистский и от него надо отказаться. Последовательное развитие этой логики не в том, чтобы предлагать ябатькам, в таком случае, запретить и флаги Бельгии или России. Для этого у них руки коротки, да и где Бельгия та находится они на карте не покажут.

Последовательное развитие этой логики в том, что под этим флагом было учреждено современное белорусское государство Республика Беларусь. И, коль уж флаг «фашистский», то и от использовавшего его государства надо отказаться? Или согласиться, что все мы живём в изначально в основе своей в «фашистском» государстве?

Уникальность и сакральность бчб в том, что это – национальный флаг, появившийся в тот исторический момент, когда белорусы заявили о себе, как о сформировавшейся нации . Именно под ним были учреждены оба белорусских национальных государства – и БНР, и РБ. Этот флаг – символ нации и символ состоявшегося и оформившегося в 1991 национального государства. Именно в этом государстве мы живём уже 30 лет и именно бело-красно-белый был символом его появления и остаётся символом существования.

О действующей символике – красно-зеленом флаге и не очень понятно каком гербе – этого сказать нельзя. Эти символы не имеют к национальному государству никакого отношения. Это – вариации на символику идеологического государства СССР, в котором интересы людей, народов и наций были задвинуты на тридцать третий план в угоду неким нежизнеспсособным идеологическим и теоретическим конструкциям, потерпевшим в итоге полный крах. В результате чего полный крах потерпело и то государство, исчезнув с карты мира.

Попытки навязать идеологическую (против национальной) символику умершего государства современной нации – политическая некрофилия и не более того. Будущего на таком фундаменте не построишь. И совершенно логично, что пришёл момент, когда в обществе это поняли. Возможно, ещё не все, но процесс пошёл и он необратим.

В 90-х годах я смотрел один футбольный матч, между Германией и Голландией. Голландские болельщики умудрились протащить на трибуну велосипед, который подняли с плакатом: «Больше не отнимете». Уж не знаю, придумал комментатор эту историю на ходу, или такое и вправду было, но он объяснил происходящее тем, что во время Второй мировой нацисты ввели в Нидерландах запрет на велики.

Голландцы, конечно, не сделали из велосипеда национальный символ только потому, что его запрещали немцы. Транспортное средство осталось тем, чем и было – транспортным средством.

Точно так же и наш БЧБ, какие бы идиотские распоряжения кто не издавал, навсегда останется тем, что он есть – флагом, под которым сформировалась белорусская нация и было учреждено существующее белорусское государство – Республика Беларусь.

А после всех тех страданий, которые были (и, наверное, к сожалению, ещё будут) под ним вынесены – ещё и настоящей святыней.

Жыве Беларусь!