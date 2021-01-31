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Латынина: «Россия вступает в ситуацию Беларуси»

31.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне воскресных акций протеста в России обозреватель-международник обозначила их главное отличие от белорусских.

Латынина: «Россия вступает в ситуацию Беларуси»

Россия, 31 января. Фото Getty Images

— Мы вступаем в ситуацию белорусскую, потому что понятно, что с силовой точки зрения — как говорил Нерон: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» — у протеста нету шансов, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — И сходство с Беларусью как раз и заключается в том, что режим готов идти до конца, и силовики ему неразрушимо преданы.

Часть, потому что никто им не даст никогда таких денег. Часть, потому что у них работа такая. Часть, потому что они уже запутались в служении этому режиму и боится, что их никто не простит. Часть, потому что некоторые из них получили возможность реализовать свои «лучшие» инстинкты.

Но я обращу ваше внимание на серьезное отличие России от Беларуси. И оно заключается не в том, что у Лукашенко всё госпредприятия и мало независимой от государства элиты, а в России, ее, конечно, тоже мело, несравнимо с США, но все же есть.

Но главное отличие заключается в том, что у Лукашенко есть Путин. Не было бы Путина, режим Лукашеску пал бы в одну минуту. А у Путина никого нет. За ним никто не стоит. Прежде всего, за ним не стоит экономической мощи.

 
 
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Накануне воскресных акций протеста в России обозреватель-международник обозначила их главное отличие от белорусских.
 
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