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На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих

31.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих

  • 31.01.2021, 11:13
На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих

Отличительная черта сибирских акций в поддержку Навального — на них люди водят хороводы.

Сегодня сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах.

На митинге в Новосибирске собрались больше демонстрантов, чем неделю назад. Местный штаб Навального оценивает количество участников городского шествия в десять тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» со ссылкой на tayga.info.

Отличительная черта сибирских митингов — на них протестующие водят хороводы.

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Отличительная черта сибирских акций в поддержку Навального — на них люди водят хороводы.
 
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