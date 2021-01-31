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На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих
Источник материала: Хартия'97
На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих
Отличительная черта сибирских акций в поддержку Навального — на них люди водят хороводы.
Сегодня сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах.
На митинге в Новосибирске собрались больше демонстрантов, чем неделю назад. Местный штаб Навального оценивает количество участников городского шествия в десять тысяч человек, сообщает телеграм-канал
Отличительная черта сибирских митингов — на них протестующие водят хороводы.
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Отличительная черта сибирских акций в поддержку Навального — на них люди водят хороводы.
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