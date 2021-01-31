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Белорусские партизаны берут Минск и окрестности под свой контроль

31.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны берут Минск и окрестности под свой контроль

  • 31.01.2021, 10:43
  • 1,033
Белорусские партизаны берут Минск и окрестности под свой контроль

Новые успехи на акциях в защиту национального флага.

В Беларуси продолжаются акции в поддержку национальной символики, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

В Минске партизаны ЖК «Магистр» снова берут мост над свой контроль.

Акция протеста прошла в Ратомке.

Жители Светлогорска вышли за свой национальный флаг!

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Теги: Минск
 
 
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Новые успехи на акциях в защиту национального флага.
 
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