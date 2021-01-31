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Белорусские партизаны берут Минск и окрестности под свой контроль
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны берут Минск и окрестности под свой контроль
Новые успехи на акциях в защиту национального флага.
В Беларуси продолжаются акции в поддержку национальной символики, сообщает телеграм-канал
В Минске партизаны ЖК «Магистр» снова берут мост над свой контроль.
Акция протеста прошла в Ратомке.
Жители Светлогорска вышли за свой национальный флаг!
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Новые успехи на акциях в защиту национального флага.
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