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На митинге во Владивостоке отряд полиции застрял на льду Амурского залива
Источник материала: Хартия'97
На митинге во Владивостоке отряд полиции застрял на льду Амурского залива
Протестующие водят хоровод на льду и кричат «Путин вор!».
Во Владивостоке митингующие водят хоровод на льду, рисуют букву «Н» и кричат «Путин вор!». На берегу их ждут силовики, сообщает
Аэробот «Тайфун 1000К», выехавший к протестующим с капитаном полиции и сотрудниками, заглох на льду Амурского залива. Протестующие предлагают: «Давайте подтолкнем». Сотрудник полиции призывает их уйти со льда, потому что это опасно. Они шутят в ответ: «На берегу не опасно», «Полицейский обещает, что их никто не будет задерживать, только возьмут показания». Все смеются.
После ОМОН пошел на лед. Силовики принимают всех, кто сходит на берег.
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Протестующие водят хоровод на льду и кричат «Путин вор!».
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