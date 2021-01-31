Источник материала: Хартия'97

На митинге во Владивостоке отряд полиции застрял на льду Амурского залива 1 31.01.2021, 10:37

1,355

Протестующие водят хоровод на льду и кричат «Путин вор!».

Во Владивостоке митингующие водят хоровод на льду, рисуют букву «Н» и кричат «Путин вор!». На берегу их ждут силовики, сообщает «Новая газета» .

Аэробот «Тайфун 1000К», выехавший к протестующим с капитаном полиции и сотрудниками, заглох на льду Амурского залива. Протестующие предлагают: «Давайте подтолкнем». Сотрудник полиции призывает их уйти со льда, потому что это опасно. Они шутят в ответ: «На берегу не опасно», «Полицейский обещает, что их никто не будет задерживать, только возьмут показания». Все смеются.

После ОМОН пошел на лед. Силовики принимают всех, кто сходит на берег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .