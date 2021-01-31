Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»

Именно он будет рассматривать дело. Это значит, что в праве на апелляционное обжалование приговора Бабарико фактически отказано.

По делу проходят восемь человек. Они обвиняются в получении взяток, легализации средств, полученных преступным путем, даче взяток. Эта история началась 11 июня 2020 года, когда в Белгазпромбанке и ряде других компаний прошли обыски, после этого по «делу Белгазпромбанка» были задержаны 15 человек, а через неделю — и сам Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом. При этом впоследствии некоторые из компаний, столкнувшиеся с обысками и блокировкой счетов, больше не интересовали силовиков, а за решеткой оказались в том числе не только люди, которые имели отношение к банку, но те, кто был близок к семье Виктора Бабарико.





вспоминает людей и компании, которые зацепило «дело Белгазпромбанка». Четверо из них — политзаключенные (Виктор Бабарико, его сын Эдуард, бывший личный помощник Дмитрий Карако и подруга семьи Светлана Купреева). FINANCE.TUT.BYлюдей и компании, которые зацепило «дело Белгазпромбанка». Четверо из них — политзаключенные (Виктор Бабарико, его сын Эдуард, бывший личный помощник Дмитрий Карако и подруга семьи Светлана Купреева).

8 человек, чье дело передано в суд

Бывший председатель правления Белгазпромбанка. Задержан 18 июня 2020 года, когда ехал вместе с сыном Эдуардом сдавать подписи в поддержку выдвижения кандидата. С того момента находится в СИЗО КГБ.





Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 235 УК РБ). Ранее ему вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). А еще раньше вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).





КГБ называет Виктора Бабарико «организатором преступной деятельности». Свою вину он не признал.









Кирилл Бадей

Белгазпромбанк





Сергей Шабан

Белгазпромбанк





Александр Ильясюк

Белгазпромбанк





Дмитрий Кузьмич

Белгазпромбанк





Алексей Задойко

Белгазпромбанк





Сергей Добролет

Белгазпромбанк





Виктор Кобяк

ООО «Активлизинг»





Компании, которые затронуло «дело Белгазпромбанка»





«ПриватЛизинг»





«Активлизинг»





«Кампари»





«Кентавр»





«Хайв Проджект»





«Алди Проджектс»





Бывшие коллеги Виктора Бабарико по Белгазпромбанку





Сергей Кармызов





Валерий Николаенко





Елена Карагачева





Дмитрий Карако





Наталья Дылевская





Семья и друзья Виктора Бабарико





Эдуард Бабарико





Светлана Купреева





Владимир Дрозд и Дмитрий Жердецкий



