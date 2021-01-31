Будет ли американский посол вручать верительные грамоты Лукашенко?

Новый президент США Джозеф Байден хотя и делал весьма жесткие заявления относительно белорусского руководства в ходе предвыборной кампании, вряд ли будет радикальным образом менять политику в отношении Беларуси, которая рассматривается в контексте противостояния с Россией. Отсюда — осторожные шаги, целью которых является обозначение позиции официального Вашингтона, но не провоцирование усиления российского влияния в Беларуси.

«Минского барометра» , который на днях презентовал Совет по международным отношениям «Минский диалог». Об этом говорится в новом выпуске, который на днях презентовал Совет по международным отношениям «Минский диалог».





Авторы Барометра отмечают, что в последние месяцы двусторонний конфликт продолжил развиваться в плоскости взаимных публичных обвинений. Вашингтон обвинял белорусские власти в многочисленных нарушениях прав человека, Минск упрекал США во вмешательстве во внутренние дела и давлении. Ситуация в Беларуси стала темой целого ряда заявлений госсекретаря Майкла Помпео, сотрудников Госдепартамента и американского посольства в Минске.

Кроме того, в этот период США продолжили расширять санкционные меры против Беларуси. Так, 23 декабря Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, Центризбирком, ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГУВД в целом, а также на подразделение «Альфа» Комитета государственной безопасности.





Включение в список OFAC означает, что вся недвижимость и доли в имуществе фигурантов списка, которые находятся на территории Соединенных Штатов, в распоряжении или под руководством американских физических или юридических лиц, заблокированы. Кроме того, любые субъекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам под санкциями, также блокируются. За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией OFAC, либо иным образом, инструкции OFAC, как правило, запрещают все операции, совершаемые физическими и юридическими лицами США в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, связанные с какой-либо недвижимостью или долями в имуществе перечисленных или иных лиц, находящихся под санкциями. Запрет включает внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг лицам под санкциями или в их интересах, получение вклада или средств, товаров или услуг от любого такого лица.





Госдепартамент так же ввел визовые ограничения для 39 физических лиц, которые, по его мнению, принимали участие в фальсификации выборов 9 августа и жестоких репрессиях в Беларуси. В общей сложности по состоянию на конец екабря Минфин США наложил санкции на 25 физических и 13 юридических лиц, а под визовыми санкциями Государственного департамента находились 63 человека, «причастные к подрыву демократии в Беларуси».

Примечательно, что в отличие от Евросоюза, США пока воздерживаются от распространения санкций на белорусские предприятия и представителей бизнеса. Введенные ранее ограничительные меры против белорусских фирм (нефтехимия и другие) остаются в «замороженном» состоянии.





Кроме того, несмотря на напряженные двусторонние отношения и избрание Байдена президентом, США не приостановили процесс обмена послами. 15 декабря Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост главы дипломатического представительства США в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве посла. И эксперты «Минского диалога» считают, что приезд американского посла в Минск и вручение верительных грамот президенту Лукашенко весьма вероятны.





Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы возможно дальнейшее расширение санкционного списка, но без включения в него чувствительных для белорусской экономики предприятий.







