Кошмар водителя: стадо оленей чуть не растоптало машину - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автомобилист из села Новый порт на Ямале следовал по заснеженной дороге, когда ему пришлось совершить вынужденную остановку.

Навстречу автомобилю неслось стадо оленей. По голосу за кадром слышно, что автомобилист не особенно испугался и до последнего снимал приближающееся стадо на видео.

"Как они в меня сейчас воткнутся? Смотри, сколько много их", - комментирует водитель.

На его счастье перед автомобилем олени свернули и, не останавливаясь, продолжили свой путь.

Смотрите на видео, с какими приключениями можно столкнуться в заснеженном селе на севере России.

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