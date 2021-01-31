ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кошмар водителя: стадо оленей чуть не растоптало машину - видео

31.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автомобилист из села Новый порт на Ямале следовал по заснеженной дороге, когда ему пришлось совершить вынужденную остановку.

YouTube / Государственная Инспекция
Браконьеры застрелили четырех лосей, включая беременную самку - видео

Навстречу автомобилю неслось стадо оленей. По голосу за кадром слышно, что автомобилист не особенно испугался и до последнего снимал приближающееся стадо на видео.

"Как они в меня сейчас воткнутся? Смотри, сколько много их", - комментирует водитель.

На его счастье перед автомобилем олени свернули и, не останавливаясь, продолжили свой путь.

Смотрите на видео, с какими приключениями можно столкнуться в заснеженном селе на севере России.

Смотрите также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью автомобилиста, олени, приблизившись к нему на пугающее расстояние, все же успели свернуть в сторону. Смотрите кадры инцидента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by