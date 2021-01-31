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Ученые нашли самую крохотную рептилию в мире. Это новый вид хамелеонов (и он не везде маленький)

31.01.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкие герпетологи нашли на Северном Мадагаскаре новый вид крошечных хамелеонов-брукезий. Он получил название Brookesia nana. Это самый мелкий известный хамелеон и, вероятно, самая мелкая рептилия в мире: длина тела взрослого самца составляет всего 13,5 миллиметра от кончика морды до клоаки. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.


Самец Brookesia nana. Фото: Scientific Reports

Команде исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена в ходе экспедиции на север Мадагаскара в конце 2012 года удалось поймать двух крошечных брукезий светло-коричневой расцветки — взрослых самца и самку, которые деталями строения отличались от всех известных представителей рода. Генетический анализ подтвердил, что миниатюрные ящерицы относятся к новому виду, который получил от первооткрывателей название Brookesia nana.

Длина тела самки от кончика морды до заднего конца клоаки составляет всего 19,2 миллиметра (общая длина тела — 28,9 миллиметра). Самец еще меньше: от кончика морды до клоаки в нем всего 13,5 миллиметра (от кончика носа до кончика хвоста — 21,6 миллиметра). Для сравнения, у родственного вида Brookesia micra, который до сих пор считался самым маленьким хамелеоном, минимальная длина тела взрослого самца от кончика морды до клоаки составляет 15,3 миллиметра (длина тела вместе с хвостом — 22,2 миллиметра).

По мнению авторов, Brookesia nana — самый маленький хамелеон и самая маленькая рептилия в мире, а самец этого вида — самый мелкий самец среди всех амниот (группы, включающей рептилий, птиц и млекопитающих).

Интересно, что крошечный самец Brookesia nana оказался обладателем относительно крупных совокупительных органов: в полностью вывернутом состоянии длина каждого составляет 2,5 миллиметра.

«Чрезвычайно миниатюрные самцы мелких видов нуждаются в относительно больших гениталиях, чтобы успешно спариваться с более крупными самками», — говорит Мигель Венцес, соавтор исследования из Технического университета Брауншвейга.

Исследователи отмечают, что хотя среда обитания этого вида в настоящее время не повреждена, ему может угрожать опасность, поскольку на Мадагаскаре идет активная вырубка лесов. Однако недавно среда обитания была объявлена охраняемой территорией, и ученые надеются, что это предотвратит угрозы для крохи-хамелеона.

Самым маленьким позвоночным животным в мире считается лягушка Paedophryne amauensis. Средний размер этого земноводного — всего 7 мм. Они обитают в лесах Новой Гвинеи.

 
 
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Это самый мелкий известный хамелеон и, вероятно, самая мелкая рептилия в мире: длина тела взрослого самца составляет всего 13,5 миллиметра от кончика морды до клоаки.
 
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