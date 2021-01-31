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В Минске и области снизят скоростной режим
Источник материала: Партизан
Решение связано с плохим состоянием дорог.
Из-за регулярных перепадов температур, которые наблюдаются в Беларуси в последнее время, разрушается асфальто-бетонное покрытие проезжих частей на магистральных и республиканских дорогах Минщины, сообщает Минская ГАИ.
Чтобы избежать аварийных ситуаций и ДТП, Минская ГАИ вместе с дорожными организациями решили снизить максимальную скорость на автодорогах. В местах изменения скоростного режима установят временные дорожные знаки либо «развернут» существующие.
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Решение связано с плохим состоянием дорог.
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