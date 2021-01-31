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Следом за «Витовтом» пришел «Ольгерд»

31.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электробусы BKM Holding нового поколения, получившие название "Ольгерд", вышли на маршруты Минска.




"Минсктранс" получил уже пять электробусов E321 "Ольгерд". 

BKM Holding (так теперь официально называется "Белкоммунмаш") заключил контракт на поставку ГП "Минсктранс" девяти электробусов Е321 нового поколения.

От электробусов E321, построенных на основе троллейбуса третьего поколения "Сябр", которые были поставлены в Минск в 2019 году, модель E321 "Ольгерд" отличается внешне (кузов абсолютно новый) и своими габаритами (длина - 12.500 мм), а также типом накопителя. У "Ольгерда" это не суперконденсаторы, а литиевые батареи, которые обеспечивают новому электробусу запас хода минимально до 50 км со всеми работающими внутренними потребителями энергии. При этом заряжается "Ольгерд" при помощи пантографного токоприемника от тех же станций ультрабыстрой зарядки, которые уже имеются в Минске.

Что касается, времени зарядки, то, как рассказал директор НТПЦ "Белкоммунмаш" и главный конструктор Олег Быцко, новому электробусу на литиевых батареях необходимо один раз зарядиться до максимума в течение 25-30 минут (при остатке заряда 20%). Затем в течение рабочего дня он сможет поддерживать приемлемый уровень заряда батарей короткими подзарядками длительностью 6-8 минут (или даже меньше, если вдруг выбьется из графика) на конечных остановках маршрута.

Еще одно важное отличие "Ольгерда" с литиевыми батареями – отопление салона электрическое (на "Витовтах" и "Сябрах" установлены печки, работающие на дизтопливе).
 
Теги: Минск
 
 
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Электробусы BKM Holding нового поколения, получившие название "Ольгерд", вышли на маршруты Минска.
 
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