Технологии будущего: новые разработки белорусских ученых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые возможности наноинженерии. Белорусские ученые работают над сотнями проектов в разных областях. Каждый год из них выбирают 10 самых лучших. Александра Кулакова узнала подробнее о белорусских научных открытиях, сообщает телеканал «МИР 24».

Ученые здесь работают не с ювелирной, а с наноточностью, и только пинцетом. Только с его помощью можно взять этот крошечный инструмент, который в сто раз меньше человеческого волоса. Так рождается микротехника будущего – для телефонов, компьютеров и космических кораблей.

«Это уверенное манипулирование в области микромира, который позволяет создавать реальные объекты микротехники – со своими сенсорными структурами, детектирующими элементами, контактными площадками, механическими частями. Создать такую многообразную структуру на одном небольшом участке, который будет работать в будущем в нашей технике», – указала заместитель заведующего лабораторией нанопроцессов и технологий Института тепло и массообмена им. А.В. Лыкова Татьяна Кузнецова.

Профессор Михайлопуло еще с советских времен разрабатывает препараты от вирусов, опухолей, гепатита С и лейкоза. У него 250 научных работ и 60 патентов. Последние годы старается преобразовать химические реакции в биохимические. Так препараты для лечения опухолей станут менее токсичными для человека.

«Биохимические реакции проводятся в водной среде, не связаны ни с какими агрессивными веществами, всегда идут с очень высоким выходом. Мало того, что стоит задача убрать химические реакции, по возможности, попытаться то, что идет, и вы можете синтезировать, добиться максимального выхода», – пояснил главный научный сотрудник Института биоорганической химии Игорь Михайлопуло.

Онкологией сейчас болеет каждый двадцатый белорус. Белорусские ученые при помощи генной инженерии создали штаммы бактерий. Это основа для нового биопрепарата. Он проникает в опухоль и помогает сформировать противораковый иммунитет.

«Есть все основания считать, что при введении в организм онкологически больного человека наша химерная формула будет собираться только в опухоли и благодаря элементам, разлагающим аденазин, аденазин будет разлагаться и это облако будет ликвидировано. Таким образом, мы уберем помеху на пути выздоровления человека», – сказал заведующий лабораторией Института микробиологии Анатолий Зинченко.

Чтобы этот химерный белок стал медицинским препаратом, еще нужно время. Если результаты лабораторных испытаний будут успешными, им смогут лечить онкобольных.