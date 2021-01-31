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Технологии будущего: новые разработки белорусских ученых
31.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые возможности наноинженерии. Белорусские ученые работают над сотнями проектов в разных областях. Каждый год из них выбирают 10 самых лучших. Александра Кулакова узнала подробнее о белорусских научных открытиях, сообщает телеканал «МИР 24».
Ученые здесь работают не с ювелирной, а с наноточностью, и только пинцетом. Только с его помощью можно взять этот крошечный инструмент, который в сто раз меньше человеческого волоса. Так рождается микротехника будущего – для телефонов, компьютеров и космических кораблей.
Профессор Михайлопуло еще с советских времен разрабатывает препараты от вирусов, опухолей, гепатита С и лейкоза. У него 250 научных работ и 60 патентов. Последние годы старается преобразовать химические реакции в биохимические. Так препараты для лечения опухолей станут менее токсичными для человека.
Онкологией сейчас болеет каждый двадцатый белорус. Белорусские ученые при помощи генной инженерии создали штаммы бактерий. Это основа для нового биопрепарата. Он проникает в опухоль и помогает сформировать противораковый иммунитет.
Чтобы этот химерный белок стал медицинским препаратом, еще нужно время. Если результаты лабораторных испытаний будут успешными, им смогут лечить онкобольных.
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Одним из самых перспективных направлений остается медицина. Нанотехнологии помогают снизить токсичность препаратов от онкологии.
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