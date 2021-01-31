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В России проходят массовые митинги в поддержку Навального (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В России проходят массовые митинги в поддержку Навального (Онлайн)
Десятки тысяч человек вышли на улицы своих городов.
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
Первыми на протесты вышли жители Дальнего Востока и Сибири, география митингов каждый час расширяется в западном направлении.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестов в России.
12:16 В Москве люди сейчас массово собираются возле метро Красные ворота.
12:15 Массовое шествие жителей Новосибирска запечатлели на коптер.
12:14 В Екатеринбурге люди идут по льду, обманув силовиков. Путинисты в тяжелой экипировке бояться ступить на лед!
12:13 Магнитогорск тоже вышел на шествие.
12:12 Пермь скандирует «Путин вор!».
12:11 В Казани люди на митинге дали отпор ОМОНу.
12:10 В Уфе полицейские впятером жёстко задержали пенсионерку. По оценкам местных журналистов, на акцию протеста в городе вышли около двух тысяч человек.
12:01 Участники акции протеста в российской Уфе скандируют: «Аквадискотека!». Лозунг является отсылкой к фильму-расследованию Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике.
11:13 На митинге в Новосибирске собрались больше демонстрантов, чем неделю назад. Местный штаб Навального оценивает количество участников городского шествия в десять тысяч человек.
10:37 Во Владивостоке митингующие водят хоровод на льду, рисуют букву «Н» и кричат «Путин вор!». Аэробот «Тайфун 1000К», выехавший к протестующим с капитаном полиции и сотрудниками, заглох на льду Амурского залива. Протестующие предлагают: «Давайте подтолкнем». Сотрудник полиции призывает их уйти со льда, потому что это опасно. Они шутят в ответ: «На берегу не опасно», «Полицейский обещает, что их никто не будет задерживать, только возьмут показания». Все смеются.
10:01 Жители Якутска вышли на протест, несмотря на температуру -40 ℃.
8:52 В городах Сибири сегодня проходят массовые митинги в поддержку Алексея Навального. В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек. В Иркутске участники акции пришли к зданию областного правительства. «Свободу Алексею Навальному!» — скандируют участники массового митинга в Томске. Массовое шествие проходит и в Омске.
8:03 Дальний Восток вышел на протестные акции в поддержку Навального. В Хабаровске люди вышли на центральную площадь. Во Владивостоке силовики попытались вытеснить протестующих с набережной, но участники акции не растерялись и вышли на лед.
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Десятки тысяч человек вышли на улицы своих городов.
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