Источник материала: Хартия'97

Участники акции протеста в российской Уфе скандируют: «Аквадискотека!» 31.01.2021, 12:01

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире» , в российской Уфе проходит акция протеста. Протестующие скандируют: «Аквадискотека!»

Лозунг является отсылкой к фильму-расследованию Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике. Именно там и была обнаружена так называемая «аквадискотека».

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