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Участники акции протеста в российской Уфе скандируют: «Аквадискотека!»
Источник материала: Хартия'97
Участники акции протеста в российской Уфе скандируют: «Аквадискотека!»
Видеофакт.
Как сообщает Telegram-канал
Лозунг является отсылкой к фильму-расследованию Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике. Именно там и была обнаружена так называемая «аквадискотека».
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