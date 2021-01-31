Источник материала: Хартия'97

Медики назвали пять продуктов, которые лучше всего снимают стресс 2 31.01.2021, 11:39

Организму для нормальной работы необходимы содержащиеся в них питательные вещества.

Те, кто испытывает стресс, часто тянутся к нездоровым закускам, таким как шоколад и выпечка. Не лучший выбор! Организму необходимы питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена, пишет healthinfo.ua .

Так что положитесь на эти 5 антистрессовых продуктов.

1. Овсянка

Семена овсяных хлопьев содержат много витаминов B1 и B3, которые поддерживают нормальное функционирование энергетического обмена и нервной системы. Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья.

Совет: накануне вечером накануне приготовьте кашу с орехами и фруктами.

2. Орехи

У каждого должны быть орехи в карманах или в ящике стола, потому что они идеальная пища для мозга! Будь то арахис или грецкий орех, макадамия или миндаль - все его разновидности содержат витамины группы B, а также калий и железо, которые поддерживают память.

Орехи содержат много магния, который защищает от стресса. Он подавляет проведение возбуждения по нервам, вызывающим стресс, и успокаивает нервную систему.

3. Бананы

Часто перекусываете бананом, когда испытываете стресс? Тогда вы все делаете правильно. Райский фрукт не только сытен, но и действует на нервы (в положительном ключе). Здесь помогают витамины группы B, магний и калий. Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.

4. Темный шоколад

Помогает ли шоколад от стресса? Да, но только темный вариант, то есть шоколад с высоким содержанием какао. Триптофан, содержащийся в какао, стимулирует образование серотонина, который улучшает наше настроение. Темный шоколад содержит определенные антиоксиданты, которые помогают расщеплять гормоны стресса.

5. Лосось

Жирная рыба богата ценным белком и жирными кислотами омега-3. Последние оказывают успокаивающее действие, снижая уровень гормона адреналина, выделяемого в организме во время стресса. Подобный эффект также приписывают витамину В2, содержащемуся в лососе.

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