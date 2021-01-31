ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали пять продуктов, которые лучше всего снимают стресс

31.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали пять продуктов, которые лучше всего снимают стресс

2
  • 31.01.2021, 11:39
Медики назвали пять продуктов, которые лучше всего снимают стресс

Организму для нормальной работы необходимы содержащиеся в них питательные вещества.

Те, кто испытывает стресс, часто тянутся к нездоровым закускам, таким как шоколад и выпечка. Не лучший выбор! Организму необходимы питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена, пишет healthinfo.ua.

Так что положитесь на эти 5 антистрессовых продуктов.

1. Овсянка

Семена овсяных хлопьев содержат много витаминов B1 и B3, которые поддерживают нормальное функционирование энергетического обмена и нервной системы. Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья.

Совет: накануне вечером накануне приготовьте кашу с орехами и фруктами.

2. Орехи

У каждого должны быть орехи в карманах или в ящике стола, потому что они идеальная пища для мозга! Будь то арахис или грецкий орех, макадамия или миндаль - все его разновидности содержат витамины группы B, а также калий и железо, которые поддерживают память.

Орехи содержат много магния, который защищает от стресса. Он подавляет проведение возбуждения по нервам, вызывающим стресс, и успокаивает нервную систему.

3. Бананы

Часто перекусываете бананом, когда испытываете стресс? Тогда вы все делаете правильно. Райский фрукт не только сытен, но и действует на нервы (в положительном ключе). Здесь помогают витамины группы B, магний и калий. Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.

4. Темный шоколад

Помогает ли шоколад от стресса? Да, но только темный вариант, то есть шоколад с высоким содержанием какао. Триптофан, содержащийся в какао, стимулирует образование серотонина, который улучшает наше настроение. Темный шоколад содержит определенные антиоксиданты, которые помогают расщеплять гормоны стресса.

5. Лосось

Жирная рыба богата ценным белком и жирными кислотами омега-3. Последние оказывают успокаивающее действие, снижая уровень гормона адреналина, выделяемого в организме во время стресса. Подобный эффект также приписывают витамину В2, содержащемуся в лососе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организму для нормальной работы необходимы содержащиеся в них питательные вещества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые нашли самую крохотную рептилию в мире. Это новый вид хамелеонов (и он не везде маленький)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by