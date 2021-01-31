ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соратник Навального направил Байдену предложения о санкциях против Кремля

31.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Соратник Навального направил Байдену предложения о санкциях против Кремля

3
  • 31.01.2021, 11:32
  • 1,072
Соратник Навального направил Байдену предложения о санкциях против Кремля

В списке — 35 представителей власти, пропаганды и крупного бизнеса в РФ.

Один из руководителей основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, живущий в Лондоне Владимир Ашурков, направил президенту США Джо Байдену список из 35 граждан России, против которых ФБК предлагает ввести санкции в связи с нарушениями прав человека в России и конкретно преследованием Навального со стороны российских властей. Текст опубликован в фейсбуке Ашуркова, сообщает svoboda.org.

Ранее Ашурков уже публиковал список из 8 человек, против которых санкции, по его мнению, необходимо ввести в приоритетном порядке. Теперь опубликована расширенная версия. Помимо "приоритетного шорт-листа", в ней еще три списка. Это люди, предположительно причастные к отравлению и преследованию Навального (в их числе не только глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, но и, например, директор "Первого канала" Константин Эрнст и глава RT Маргарита Симоньян), "пособники и подельники" - так в списке названы крупные бизнесмены (например, Олег Дерипаска, Алексей Миллер или Игорь Сечин) и люди, "причастные к подавлению свобод" (в нем премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова и другие). Кроме того, соратник Навального опубликовал статью в газете USA Today, в которой обосновывает необходимость санкционных мер.

Ашурков напоминает, что сам Навальный уже давно выступает за адресные санкции Запада против высокопоставленных российских представителей, которые, как сказано в письме, "подтасовывают выборы, воруют из бюджета и занимаются отравлениями".

Некоторые из включенных Ашурковым в список - уже под санкциями США.

В Белом Доме подтвердили получение письма. Ранее Байден поднимал тему ареста Навального в телефонном разговоре с Путиным, а представители Белого Дома и Госдепартамента говорили об обеспокоенности США ситуацией с правами человека в России. Они не исключали расширения санкций, но не говорили, какие конкретные меры могли бы быть приняты и когда. Также возможные санкции обсуждали и представители ЕС и пока не пришли к определенному мнению.

Алексей Навальный в августе был отравлен, в его организме нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Власти России отказались возбудить уголовное дело. После возвращения Навального из Германии, где он лечился, оппозиционер был задержан и помещен в СИЗО. Он сам и его сторонники называют его преследование политическим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке — 35 представителей власти, пропаганды и крупного бизнеса в РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кошмар водителя: стадо оленей чуть не растоптало машину - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by