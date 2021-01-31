Очереди на границе: в Литву не могут попасть более тысячи фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Очереди из грузовиков скопились в ожидании на выезд в Литву, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.

По состоянию на 12 часов воскресенья выехать в Литву не могут больше тысячи фур. Самое большое их количество скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" – более 270.

В "Котловке" очереди на выезд ожидают более 200 большегрузов, в ПП "Бенякони" – более 190, меньше всего грузовиков находятся в "Привалке" – больше 150.

Менее проблемная ситуация на границе с Латвией – там в двух пунктах пропуска более 80 машин, на белорусско-польском направлении – больше 120 грузовиков. На границе с Украиной очередей нет.

На белорусско-литовской границе периодически собираются очереди из фур, чаще всего на выходных и в праздники. Сложная ситуация также складывается, если на литовской стороне происходит какой-либо технический сбой. Данный участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе.