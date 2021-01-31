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Воскресные акции в Беларуси: дворовые активности, БЧБ-перфомансы, задержания (дополняется)
31.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в нашей стране 31 января.
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Курасовщина вышла на прогулку. А в Жлобине – бесконечный БЧБ-флаг на снегу.
Фото и видео @dzechat
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«На это утро в тюрьмах Беларуси находятся 11 журналистов. И сотни других политзаключенных. Свободу!», –
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Как сообщает
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В Витебске на одном из домов вывесили из окна большой бчб-флаг. В минской Серебрянке утром был перфоманс: местные жители вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь».
Витебск. Фото TUT.BY
Минчане из Красного бора выстроились в цепь у себя в районе. Они требуют освобождения политзаключенных и желают всем хорошего дня!
Фото Радыё Свабода
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Что происходит в нашей стране 31 января.
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