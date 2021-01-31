Воскресные акции в Беларуси: дворовые активности, БЧБ-перфомансы, задержания (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит в нашей стране 31 января.

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Курасовщина вышла на прогулку. А в Жлобине – бесконечный БЧБ-флаг на снегу.





Фото и видео @dzechat

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«На это утро в тюрьмах Беларуси находятся 11 журналистов. И сотни других политзаключенных. Свободу!», – пишет заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Таблицу и весь список арестованных можно посмотреть здесь .

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Как сообщает МотолькоПомоги , в Минске на улице Асаналиева, еще до старта дворового марша, задержали парня и девушку.

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В Витебске на одном из домов вывесили из окна большой бчб-флаг. В минской Серебрянке утром был перфоманс: местные жители вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь».





Витебск. Фото TUT.BY

Минчане из Красного бора выстроились в цепь у себя в районе. Они требуют освобождения политзаключенных и желают всем хорошего дня!





Фото Радыё Свабода