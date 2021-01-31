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Умерла певица и музыкальный продюсер Sophie. Ей было 34 года

31.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла певица и музыкальный продюсер Sophie. Ей было 34 года

Британская певица, диджей и музыкальный продюсер Софи Ксеон (Sophie) умерла в 34 года. Об этом пишет The Independent со ссылкой на представителей певицы.

Она погибла в субботу 30 января около четырех утра в своем доме в Афинах, причина – несчастный случай. Что именно произошло, не уточняется.

Представители Софи Ксеон обратились к ее поклонникам и представителям СМИ с просьбой уважительно отнестись к неприкосновенности частной жизни ее родных.

Уроженка Шотландии, Софи Ксеон работала в основном в жанре авант-поп. Она стала известной после выхода песни Bipp в 2013 году и сборника Product в 2014-м.

Студийный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides был в 2018 году номинирован на «Грэмми» как лучший танцевальный электронный альбом.

Sophie работала с популярными музыкантами, среди которых – Мадонна, Винс Стейплс, Charli XCX и другие.

Фото AFP 2021 / Frazer Harrison/Getty Images for Coachella

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Британская певица, диджей и музыкальный продюсер Софи Ксеон (Sophie) умерла в 34 года. Об этом пишет The Independent со ссылкой на представителей певицы. Она погибла в субботу 30...
 
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