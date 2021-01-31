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О продуктах, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак, рассказала диетолог

31.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О продуктах, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак, рассказала диетолог

О продуктах, которые не стоит есть в начале своего дня, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в своем интервью «Радио 1».

Специалист негативно высказалась о бутербродах в качестве пищи в начале дня, хотя многие к такому завтраку привыкли.

По словам диетолога, ночью, когда человек отдыхает, организм восстанавливает потраченные за прошлый день ресурсы, поэтому эти же запасы ему нужно давать в первую очередь утром.

Завтрак должен быть наполнен витаминами и микроэлементами, только в этом случае человек будет хорошо себя чувствовать в течение дня, уверена Дюваль.

Многие привыкли на завтрак употреблять продукты, состоящие из сахара и дрожжей (хлеб), а также красителей и консервантов (колбасы) – в этом  случае, объяснила врач, организм будет занят перевариванием тяжелой пищи, а не восполнением запасов полезных веществ.

Врач также отнесла к запретному продукту кофе – он дает лишь ненадолго заряд бодрости, потом энергия идет на спад, и человек чувствует сонливость. К тому же, кофе притупляет голод.

По словам эксперта, кофе может стать причиной набора лишнего веса, потому что из-за него ближе к вечеру человек начинает чувствовать, что сильно проголодался.

Что правильно есть на завтрак? Диетолог ответила и на этот вопрос. К полезному завтраку она отнесла каши из круп, которые нужно варить, омлет или салат с куриной грудкой. Врач разрешила съесть бутерброд на цельнозерновом хлебе и посоветовала раз в неделю устраивать организму разгрузку.

Фото pixabay

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О продуктах, которые не стоит есть в начале своего дня, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в своем интервью «Радио 1». Специалист негативно высказалась о...
 
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