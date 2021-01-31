Наркотики и черная икра: рейтинг кейсов таможни 2020 года













На пятой позиции — нелегальная партия спортивного инвентаря. В пункте «Каменный Лог» в ноябре 2020 года на въезде в Беларусь изъяли свыше 7 тыс. единиц: лыжи, сноуборды, горнолыжные шлемы и т. д. Партию оценили в 830 тыс. рублей.

Четвертое место. Из Литвы везли более 400 кг черной икры осетра. Товар изъят в «Котловке». Банки спрятали среди упаковок пищевого мака. Оценочная стоимость — €200 тыс.





Третье. Весной в республику въезжала фура из Сербии. По документам в ней был картон. Среди него не было никакой контрабанды, зато там спрятались двое юношей, предположительно из Афганистана. При себе у них не было никаких документов, удостоверяющих личность.





На втором месте тоже контрабанда из Сербии — 182 кг психотропов, в том числе амфетамина. Партия изъята в пункте пропуска «Козловичи». Цена веществ на черном рынке может достигать свыше $3,5 млн.





Первое место. В пункте пропуска «Урбаны» в партии с пестицидами нашли 668 кг гашиша. Цена может составлять $13,4 млн.