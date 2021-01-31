|
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
31.01.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти свое кресло (и руки) от когтей?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)