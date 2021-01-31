Мелитина Станюта: «Запретят носить красный в снежную погоду?»

Источник материала: Салiдарнасць

Известная гимнаста – о попытках белорусских властей запретить БЧБ-флаг.





– С флагом все понятно... А вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела , – пишет в воскресенье Мелитина Станюта. – А что если правда устроить фото флешмоб: выкладывать в сеть себя или друзей, или собак в красном посреди снега?

Может они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе (блюдо, где помидоры и моцарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов!

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Тем временем под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским менее чем за сутки подписалось более 50 тысяч человек.