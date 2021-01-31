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Мелитина Станюта: «Запретят носить красный в снежную погоду?»
31.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная гимнаста – о попытках белорусских властей запретить БЧБ-флаг.
– С флагом все понятно... А вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала,
Может они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе (блюдо, где помидоры и моцарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов!
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Известная гимнаста – о попытках белорусских властей запретить БЧБ-флаг.
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