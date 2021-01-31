Источник материала: Хартия'97

Смолевичи не сдаются! 31.01.2021, 13:21

Местные партизаны провели акцию в защиту национального флага.

Сегодня в Беларуси — 176-й день непрерывных протестов.

Жители Смолевичей провели акцию в защиту национального флага, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Бел-чырвона-белыя» цвета теперь отпечатаны на сердце каждого, кто пропустил через себя ту боль и сострадание к пострадавшим и погибшим от рук Лукашенковской ОПГ», — заявили участники акции.

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