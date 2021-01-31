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Появилось видео кораблекрушения в Черном море, жертвами которого стали украинцы

31.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Появилось видео кораблекрушения в Черном море, жертвами которого стали украинцы

  • 31.01.2021, 13:10
Появилось видео кораблекрушения в Черном море, жертвами которого стали украинцы

Корпус сухогруза Arvin лопнул поперек.

17 января в Черном море возле берегов Турции потерпел кораблекрушение сухогруз Arvin. В Сети появилось видео кораблекрушения, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» со ссылкой на gordonua.com.

На ролике, снятом из рубки, видно, как во время шторма корпус судна лопнул поперек.

На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших. Ненайденными остаются трое членов экипажа, все они – граждане Украины.

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