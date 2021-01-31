Источник материала: Хартия'97

Что изменится в Беларуси с 1 февраля 31.01.2021, 13:03

Новшества, которые вступят в силу уже завтра.

Об основных изменения, которые вступают в силу 1 февраля 2021 года, пишут naviny.media .

Вырастет цена сигарет

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 февраля увеличит стоимость отдельных видов сигарет марок Pall Mall (рост цены на 5–10 копеек), Kent и Rothmans (рост цены на 10 копеек).

«Беларусьторг» в том числе повысит на 5 копеек цены на Pall Mall, Davidoff и AROMA.

ООО «Табак-Инвест», ООО «Интер Тобакко» и СЗАО «Энерго-Оил» не будут повышать цены на сигареты в феврале.

С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет. Это Kent Crystal Silver, Sobranie Element Caster и Camel Studio Sunny Mix.

Все цены на сигареты с 1 февраля можно узнать в специальном разделе на сайте МНС.

Будет обновлена база «тунеядцев»

В новом месяце государство актуализирует единую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Белорусы, которые в нее включены, должны возмещать сто процентов от стоимости водоснабжения в своей квартире или доме.

Сведения в базу вносятся автоматически по всей стране. При каждом районном (городском) исполкоме созданы комиссии по «тунеядцам», которые заседают, как правило, дважды в месяц.

1-я городская больница Минска переходит на привычный режим работы

С 1 февраля 1-я городская клиническая больница Минска перейдет на привычный режим работы.

Пациенты с COVID-19, которые нуждаются в стационаре или лежат в реанимации, будут переведены в другие больницы.

При этом 30 и 31 января в больнице проводится дезинфекция.

Поменяется график автобусов в Минске

С начала нового месяца изменен график работы некоторых столичных автобусных маршрутов.

Так, по выходным отменяется работа автобусного маршрута № 125 «ДС «Запад-3» — ТЦ «Ждановичи».

Изменения также коснутся расписания движения автобусов маршрута № 37 (по будним дням), № 89э (по выходным дням) и № 100 (по будним дням).

С новым расписанием движения можно ознакомиться на сайте «Минсктранса».

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