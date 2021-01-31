|
Что изменится в Беларуси с 1 февраля
Источник материала: Хартия'97
Что изменится в Беларуси с 1 февраля
Новшества, которые вступят в силу уже завтра.
Об основных изменения, которые вступают в силу 1 февраля 2021 года, пишут
Вырастет цена сигарет
Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 февраля увеличит стоимость отдельных видов сигарет марок Pall Mall (рост цены на 5–10 копеек), Kent и Rothmans (рост цены на 10 копеек).
«Беларусьторг» в том числе повысит на 5 копеек цены на Pall Mall, Davidoff и AROMA.
ООО «Табак-Инвест», ООО «Интер Тобакко» и СЗАО «Энерго-Оил» не будут повышать цены на сигареты в феврале.
С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет. Это Kent Crystal Silver, Sobranie Element Caster и Camel Studio Sunny Mix.
Все цены на сигареты с 1 февраля можно узнать в специальном разделе на сайте МНС.
Будет обновлена база «тунеядцев»
В новом месяце государство актуализирует единую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Белорусы, которые в нее включены, должны возмещать сто процентов от стоимости водоснабжения в своей квартире или доме.
Сведения в базу вносятся автоматически по всей стране. При каждом районном (городском) исполкоме созданы комиссии по «тунеядцам», которые заседают, как правило, дважды в месяц.
1-я городская больница Минска переходит на привычный режим работы
С 1 февраля 1-я городская клиническая больница Минска перейдет на привычный режим работы.
Пациенты с COVID-19, которые нуждаются в стационаре или лежат в реанимации, будут переведены в другие больницы.
При этом 30 и 31 января в больнице проводится дезинфекция.
Поменяется график автобусов в Минске
С начала нового месяца изменен график работы некоторых столичных автобусных маршрутов.
Так, по выходным отменяется работа автобусного маршрута № 125 «ДС «Запад-3» — ТЦ «Ждановичи».
Изменения также коснутся расписания движения автобусов маршрута № 37 (по будним дням), № 89э (по выходным дням) и № 100 (по будним дням).
С новым расписанием движения можно ознакомиться на сайте «Минсктранса».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новшества, которые вступят в силу уже завтра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)