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В Петербурге протестующие заставили ОМОН отступить
Источник материала: Хартия'97
В Петербурге протестующие заставили ОМОН отступить
Люди окружили карателей с криками «Позор!» и «Фашисты!».
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Петербурге протестующие заставили ОМОН отступить. Люди окружили карателей и скандировали «Позор!» и «Фашисты!».
Видео телеканала RTVI опубликовал телеграм-канал
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Люди окружили карателей с криками «Позор!» и «Фашисты!».
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