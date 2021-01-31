Источник материала: Хартия'97

В Петербурге протестующие заставили ОМОН отступить 31.01.2021, 12:56

Люди окружили карателей с криками «Позор!» и «Фашисты!».

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге протестующие заставили ОМОН отступить. Люди окружили карателей и скандировали «Позор!» и «Фашисты!».

Видео телеканала RTVI опубликовал телеграм-канал «Протесты в мире» .

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