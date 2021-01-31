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Красный Бор и Каменная Горка вышли на протесты в Минске
Источник материала: Хартия'97
Красный Бор и Каменная Горка вышли на протесты в Минске
Акции сегодня проходят по всей столице.
В Минске Красный Бор требует освобождения политзаключенных.
А в Каменной Горке вывесили бело-красно-белый флаг!
Видео опубликовал телеграм-канал
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Акции сегодня проходят по всей столице.
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