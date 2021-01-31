Источник материала: Хартия'97

Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн) 31.01.2021, 12:29

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Акции с национальной символикой проходят по всей стране.

Сегодня — 176-й день непрерывных протестов в Беларуси.

Белорусы снова выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Жителей страны возмутили попытки лукашистов запретить бело-красно-белый флаг, поэтому акции сегодня проходят в том числе в защиту национальной символики.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов в Беларуси.

12:56 Жители Мядельщины и Дегтеревки знают, под каким флагом им жить в Новой Беларуси!





12:48 В Витебске из окна дома вывесили огромный национальный флаг.





12:35 В Минске Красный Бор требует освобождения политзаключенных. А в Каменной Горке вывесили бело-красно-белый флаг!





12:32 Смолевичи не сдаются! Местные партизаны провели акцию в защиту национального флага.

12:21 Минчане из Курасовщины вышли на акцию и поют «Тры чарапахi».

11:45 В Минске жители Серебрянки провели акцию: они вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь!».

9:36 Жители Жлобина записали мощное видео в поддержку национального флага.