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Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)

31.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)

  • 31.01.2021, 12:29
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Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)

Акции с национальной символикой проходят по всей стране.

Сегодня — 176-й день непрерывных протестов в Беларуси.

Белорусы снова выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Жителей страны возмутили попытки лукашистов запретить бело-красно-белый флаг, поэтому акции сегодня проходят в том числе в защиту национальной символики.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов в Беларуси.

12:56 Жители Мядельщины и Дегтеревки знают, под каким флагом им жить в Новой Беларуси!


12:48 В Витебске из окна дома вывесили огромный национальный флаг.


12:35 В Минске Красный Бор требует освобождения политзаключенных. А в Каменной Горке вывесили бело-красно-белый флаг!


12:32 Смолевичи не сдаются! Местные партизаны провели акцию в защиту национального флага.

12:21 Минчане из Курасовщины вышли на акцию и поют «Тры чарапахi».

11:45 В Минске жители Серебрянки провели акцию: они вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь!».

9:36 Жители Жлобина записали мощное видео в поддержку национального флага.

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