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Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)
Акции с национальной символикой проходят по всей стране.
Сегодня — 176-й день непрерывных протестов в Беларуси.
Белорусы снова выходят на традиционные воскресные акции протеста.
Жителей страны возмутили попытки лукашистов запретить бело-красно-белый флаг, поэтому акции сегодня проходят в том числе в защиту национальной символики.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов в Беларуси.
12:56 Жители Мядельщины и Дегтеревки знают, под каким флагом им жить в Новой Беларуси!
12:48 В Витебске из окна дома вывесили огромный национальный флаг.
12:35 В Минске Красный Бор требует освобождения политзаключенных. А в Каменной Горке вывесили бело-красно-белый флаг!
12:32 Смолевичи не сдаются! Местные партизаны провели акцию в защиту национального флага.
12:21 Минчане из Курасовщины вышли на акцию и поют «Тры чарапахi».
11:45 В Минске жители Серебрянки провели акцию: они вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь!».
9:36 Жители Жлобина записали мощное видео в поддержку национального флага.
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