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50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья
Источник материала: Onliner
Сегодня белорусы продолжили проявлять свою гражданскую позицию. Кто-то вышел на дворовой марш, кто-то встал в цепочку, а кто-то просто подписал петицию. Подробности — в нашей хронике.
Петицию против запрета бело-красно-белого флага поддержали больше 50 000 человек
Вчера в ответ на обращение сотни белорусов в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить бело-красно-белый флаг Координационный совет создал
Мелитина Станюта: «Может, они запретят носить красный в снежную погоду?»
Известная гимнастка Мелитина Станюта высказалась в поддержку бело-красно-белого флага, который может быть признан властями экстремистским.
«Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если правда устроить фотофлешмоб: выкладывать в сеть себя, или друзей, или собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж
Может, они возьмут и запретят тогда Instagram? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки?» — написала Станюта в
Дворовые марши и задержание на Асаналиева
На прогулку сегодня вышли жители Красного Бора и Курасовщины. Пели «Тры чарапахi».
Около 10:25 на дворовой марш попытались собраться и жители улицы Асаналиева. Однако сделать они этого не успели: уже через 10 минут приехали силовики. Люди стали разбегаться. Один парень упал, и его забрали. Также читатели сообщают о задержании еще одной девушки.
А вот такой большой флаг развернули в Жлобине.
Выходные не помеха. Коммунальщики закрашивают бчб-флаги в Грушевке
В столичной Грушевке коммунальные службы продолжают борьбу с протестной символикой даже по выходным. Сегодня под присмотром двух сотрудников в форме они закрашивают во дворе бчб-флаги.
(будет дополнено)
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Сегодня белорусы продолжили проявлять свою гражданскую позицию. Кто-то вышел на дворовой марш, кто-то встал в цепочку, а кто-то просто подписал петицию. Подробности...
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