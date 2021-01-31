﻿ 50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья. 21.by
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50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья

31.01.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня белорусы продолжили проявлять свою гражданскую позицию. Кто-то вышел на дворовой марш, кто-то встал в цепочку, а кто-то просто подписал петицию. Подробности — в нашей хронике.

Петицию против запрета бело-красно-белого флага поддержали больше 50 000 человек

Вчера в ответ на обращение сотни белорусов в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить бело-красно-белый флаг Координационный совет создал петицию. Под ней подписалось уже больше 50 000 человек.

Мелитина Станюта: «Может, они запретят носить красный в снежную погоду?»

Известная гимнастка Мелитина Станюта высказалась в поддержку бело-красно-белого флага, который может быть признан властями экстремистским.

«Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если правда устроить фотофлешмоб: выкладывать в сеть себя, или друзей, или собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж 

Может, они возьмут и запретят тогда Instagram? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки?» — написала Станюта в Facebook.

50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья

 Дворовые марши и задержание на Асаналиева

На прогулку сегодня вышли жители Красного Бора и Курасовщины. Пели «Тры чарапахi».

50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья

Около 10:25 на дворовой марш попытались собраться и жители улицы Асаналиева. Однако сделать они этого не успели: уже через 10 минут приехали силовики. Люди стали разбегаться. Один парень упал, и его забрали. Также читатели сообщают о задержании еще одной девушки.

А вот такой большой флаг развернули в Жлобине.

Выходные не помеха. Коммунальщики закрашивают бчб-флаги в Грушевке

В столичной Грушевке коммунальные службы продолжают борьбу с протестной символикой даже по выходным. Сегодня под присмотром двух сотрудников в форме они закрашивают во дворе бчб-флаги.

50 000 подписавшихся под петицией за бчб-флаг, дворовые марши и задержания. Хроника воскресенья

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня белорусы продолжили проявлять свою гражданскую позицию. Кто-то вышел на дворовой марш, кто-то встал в цепочку, а кто-то просто подписал петицию. Подробности...
 
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