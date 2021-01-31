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Белорусский дуэт занял 14-е место в супермиксте на ЧЕ по биатлону

31.01.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в составе Ирины Кручинкиной и Романа Елетнова занял 14-е место в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в Польше.


Фото: Дарья Бурякина

Уже на первом этапе Ирина Кручинкина пробежала два штрафных круга, после чего белорусский дуэт сражался на границе второго и третьего десятков.

В конце гонки Кручинкина и Елетнов смогли стабилизировать стрельбу, что позволило подняться на 14-е место.

Победу же одержал немецкий дуэт (Шеррер, Стрелов). Вторыми стали французы (Коломбо, Э. Клод), третьими — россияне (Куклина, Гараничев).

 
 
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Белорусский дуэт в составе Ирины Кручинкиной и Романа Елетнова занял 14-е место в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в Польше.
 
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