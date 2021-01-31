ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ходорковский о протестах в России: Будет хуже, чем было в Беларуси

31.01.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прошедшие 23 января в России акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального вышли на новый уровень по масштабности. Такое мнение российский оппозиционер Михаил Ходорковский выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



"Масштаб произошедшего очень значительный. Я не знаю, рассчитывала ли власть именно на такой масштаб. Но когда мы оценивали то, что может произойти, – я и мои коллеги – мы считали, что если будет больше 100 тыс. человек по стране, то власти придется задуматься. Но было явно больше 100 тыс. человек по стране. И власть задумалась. Но вот задумалась она в традиционной для себя манере", – сказал он.

Оппозиционер считает, что власть в РФ "пытается не свалиться в сугубо лукашенковский сценарий, то есть с бесконтрольным применением силы".

"Мы все видели, что они пытаются отложить это на потом. Я хочу, чтобы люди это понимали. Это не то, что у нас не будет того, что было в Беларуси, у нас будет хуже, чем было в Беларуси, потому что у нас публика в этом смысле еще гораздо более отмороженная, чем [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, я имею в виду в Кремле. Но сейчас они пытаются дозировать. Какое-то время, наверное, у них это будет получаться. А дальше перейдем к лукашенковскому сценарию", – объяснил Ходорковский.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшие 23 января в России акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального вышли на новый уровень по масштабности. Такое мнение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский дуэт занял 14-е место в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by