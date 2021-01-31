Ходорковский о протестах в России: Будет хуже, чем было в Беларуси









"Масштаб произошедшего очень значительный. Я не знаю, рассчитывала ли власть именно на такой масштаб. Но когда мы оценивали то, что может произойти, – я и мои коллеги – мы считали, что если будет больше 100 тыс. человек по стране, то власти придется задуматься. Но было явно больше 100 тыс. человек по стране. И власть задумалась. Но вот задумалась она в традиционной для себя манере", – сказал он.





Оппозиционер считает, что власть в РФ "пытается не свалиться в сугубо лукашенковский сценарий, то есть с бесконтрольным применением силы".





"Мы все видели, что они пытаются отложить это на потом. Я хочу, чтобы люди это понимали. Это не то, что у нас не будет того, что было в Беларуси, у нас будет хуже, чем было в Беларуси, потому что у нас публика в этом смысле еще гораздо более отмороженная, чем [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, я имею в виду в Кремле. Но сейчас они пытаются дозировать. Какое-то время, наверное, у них это будет получаться. А дальше перейдем к лукашенковскому сценарию", – объяснил Ходорковский.



