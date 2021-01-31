Ошибка резидента: что пророчит Беларуси украинская разведка?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В канун своего профессионального праздника, который отмечается 24 января в честь создания в этот день в 1919 году соответствующего департамента в составе петлюровской Директории, Служба Внешней Разведки Украины опубликовала 70- страничный доклад – "Белую книгу 2021" с анализом угроз национальной безопасности.

Естественно, по сложившейся украинской традиции, главный вызов развитию страны во всех измерения от экологии до терроризма представляет Российская Федерация, которая "реализует на украинском направлении "стратегию системной дестабилизации внутренней ситуации" с целью торпедирования "европейского и евроатлантического курса" официального Киева.

Вместе с тем нашлось место в докладе и Республике Беларусь, что представляется интересным с учетом странного состояния двусторонних отношений после президентских выборов в нашей стране, прошедших 9 августа 2020 года.

"Никогда Штирлиц не был так близок к провалу…"

Оценивая "белорусскую" часть "белой книги", нужно сказать, что и здесь красной линией проходит Россия, а собственно двустороннего контекста практически нет. В частности, по мнению украинских разведчиков, "Москва использует все возможности для того, чтобы максимально ослабить Беларусь, став для Минска безальтернативным партнером". При этом СВР констатирует, что Кремль планирует "устранение токсичного Лукашенко" и последующее "долгосрочное удержание Беларуси в орбите влияния РФ через создание устойчивой группировки пророссийских политических партий".

Далее по докладу из самого факта белорусско–российских интеграций для Украины образуется ряд угроз в области безопасности, а именно:

изменение позиции руководства Беларуси в украинском вопросе, полная солидаризация Минска и Москвы в политике в отношении Украины, признание Беларусью суверенитета РФ над Крымом;

преобразование Беларуси в плацдарм по дестабилизации Украины или проведения силовой операции против украинского государства;

интенсификация взаимодействия спецслужб России и Беларуси на украинском направлении в контексте проведения разведывательно - подрывной деятельности.

И вот здесь нужно отметить, что у украинских аналитиков явные проблемы с установлением причинно-следственных связей, что можно объяснить либо дефектом исполнителя, либо сознательной трансляцией ложных выводов. Ведь, если говорить о международной изоляции Беларуси, то именно страны Запада ввели политические и экономические санкции против нашей страны, к части которых присоединился Киев. При этом не Россия, а именно коллективный Запад и плетущаяся в хвосте западной политики Украина не признали результаты президентских выборов в Беларуси, инициативно ограничили контакты с официальным Минском и принялись искусственно надувать из находящейся в Вильнюс экс-кандидата Светланы Тихановской фигуру планетарного масштаба.

Получается, что если взять за основу выводы украинской разведки, то Кремль в прямом смысле управляет Меркель, Макроном, Дудой, иными европейскими политиками, да и руководством Украины, принуждая их выполнять стратегическую задачу Москвы, стремящейся "стать для Минска безальтернативным партнером". Удивительно, что при наличии таких широких возможностей у России все же не хватает сил для "окончательного решения украинского вопроса", о чем киевские разведчики также пишут в своем докладе.

Что касается "удержания Беларуси в орбите влияния", то именно этим и объясняется российская поддержка, которая была оказана не столько Александру Лукашенко, сколько белорусскому народу, государственности и курсу, который реализует действующий президент. В стратегическом смысле этот курс с самого начала "эпохи Лукашенко" в 1994 году опирался на союз с Россией, что украинцы могут считать "нахождением в орбите влияния", а в Беларуси полагают абсолютно верным геополитическим выбором. При этом именно на разрушение данного союза, имеющего важнейшее значения как для России, так и для Беларуси, в конечном смысле была направлена гибридная атака против нашей страны, несмотря на все хитроумные попытки повесить Москве, Минску и общества двух стран лапшу на уши.

Внутреннее безобразие и геополитические авантюры

Что касается угроз, с которыми якобы может столкнуться Украина, вследствие интенсификации белорусско-российской интеграции, то вряд ли можно всерьез относится к заявлениям о "силовой операции", которые скорее всего направлены на запугивание внутренних элит с целью выкачать из бюджета побольше денег на военные цели, в том числе на разведку.

А вот относительно признания суверенитета РФ над Крымом все выглядит не столь однозначно. Ранее Минск в данном вопросе сдерживал ряд факторов: наличие в столице Беларуси переговорной площадки по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, партнерские политические отношения, высокие показатели взаимного товарооборота и отсутствие просьб о решениях такого рода на официальном уровне со стороны РФ.

На настоящем этапе Минская переговорная площадка явно стагнирует, центр тяжести все больше переносится в т.н. "нормандский формат", политические отношения находятся в наихудшей фазе за всю историю, начиная с 1991 года. При этом нынешнее украинское руководство грубо нарушило негласный пакт с Минском, который все же соблюдали предыдущие "оранжевые" вожди в Киеве. Суть этих договоренностей состояла в том, что Украина не будет выступать в качестве плацдарма для экспорта "цветной революции" в Беларусь, что позволяло поддерживать добрососедские связи, несмотря на периодические конфликты между Москвой и Киевом.

На настоящем этапе украинские спецслужбы открыто координируют свою враждебную деятельность в отношении Беларуси с коллегами Литвы и Польши, обсуждают на уровне руководителей сфер национальной безопасности "демократизацию" нашей страны. Последние такое сборище состоялось 21 января по инициативе секретаря украинского Совбеза Данилова, где в онлайн-формате дипломаты и руководители спецслужб трех стран замышляли "перемены" в Беларуси с участием беглого белорусского чиновника Павла Латушко. Цинизм этой ситуации заключался еще и в том, что в этот день в Харькове сгорел нелегальный дом престарелых , где без соответствующих документов и соблюдения ном безопасности содержались пожилые люди. В огне погибли 15 человек, однако украинская сторона была озабочена не проведением расследования или сочувствием пострадавшим, а тем, как бы разжечь пожар в соседней стране.

Очередной недружественный жест со стороны украинского руководства произошел 29 января, когда по приглашению тамошнего МИД Тихановская приняла участие во встрече руководителей дипломатических ведомств т.н. "Люблинского треугольника", то есть Украины, Литвы и Польши. Вообще "треугольник" - это реинкарнация старого проекта евроатлантистов о создании "санационного кордона" вокруг России и первоначально планировалось, что это будет "квадрат" с участием Беларуси, однако поражение цветной революции в Минске спутало организатором все карты.

В общем политических причин для доброго отношения к Украине у Минска фактически не сталось, каждую неделю Киев сознательно обостряет двустороннюю повестку. Нужно сказать, что послы других стран "люблинского треугольника", в отличие от украинского, давно сидят в своих столицах, а Вильнюс уже расхлебывает последствия своей политики в виде сворачивания белорусского транзита через территорию Литвы.

Вместе с тем в адрес Украины пока особых мер не применялось: во-первых, ломать, не строить, а во-вторых, есть вопросы торгово-экономического сотрудничества. Однако существует мнение, что и здесь украинцы помогут Беларуси определиться с приоритетами. Очередной двусторонний Форум регионов был в свое время отменен по инициативе официального Киева, Украина анонсировала выход из общей с Беларусью и РФ энергосети, а в информационном пространстве соседней страны разные "эксперты" периодически рассуждают о необходимости объявить Беларуси "экономическую войну".

Рано или поздно совокупность данных факторов закончится симметричными ответами со стороны белорусского государства, только вина за разрушение двусторонних отношений лежит не на "руке Кремля", а на целиком и полностью на украинском правящем классе, который свое внутреннее безобразие пытается компенсировать за счет участия в геополитических авантюрах заокеанских партнеров.

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