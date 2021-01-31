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Ремонтировать дороги в Минске будут круглосуточно с февраля

31.01.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Ремонтировать дороги в Минске будут в круглосуточном режиме, начиная с февраля, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома "Минск. Официально".

Водителей и жителей районов просят отнестись к таким временным неудобствам с пониманием: ведь возможен шум, вибрации и другие неудобства от работы спецтехники.

© CC0 / Pixabay / Goumbik
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"Просим минчан отнестись к такому решению с пониманием. Дорожный ремонт — это работа спецтехники, которая может доставить дискомфорт жителям. Но выполнять его необходимо, в том числе ночью, чтобы оперативно устранить  дефекты, влияющие на аварийность", - обратился к горожанам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Дорохович также подчеркнул, что зимой из-за частого перепада температуры с минуса на плюс и обратно дорожное покрытие повреждается более активно. Поэтому задача – устранять ямочность.

Большие планы

На будущую пятилетку у Мингорисполкома намечены серьезные планы на дорожный ремонт и реконструкцию мостов в столице – предстоит начать ремонт на 20 объектах, причем работы на 14 из них хотят закончить до 2025 года.

© Photo : Минский метрополитен
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После проверки " Горремавтодор" определил 27 мостов, требующих капремонта. Пока на многих из них в целях безопасности установлены ограничительные знаки для большегрузов.

Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м км МКАД и на 30-м км кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции "Минск товарный", через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской.

На обслуживании у "Горавтомоста" находится 103 мостовых сооружения. В прошлом году ремонт сделали на шести объектах.

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Теги: Минск
 
 
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Зимой из-за перепада температур дорожное покрытие повреждается активней, поэтому дорожникам дана задача устранять ямочность.
 
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