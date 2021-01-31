Источник материала: UDF



Митинг в Томске, где отравили Навального. Фото Дианы Барашковой, meduza.io

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции против Путина в России: центр Москвы перекрыт, сотни задержанных по всей стране Всего по России задержаны уже более 500 человек.

Первые акции начались в Сибири и на Дальнем Востоке России. Около тысячи людей вышло в Иркутске. На центральной площади Якутска несколько десятков протестующих собрались даже в сорокаградусный мороз. Во Владивостоке полиция вытеснила людей из центра, и они устроили хоровод на льду Амурского залива. К ним выдвинулся катер на воздушной подушке с полицейскими, но заглох рядом с протестующими.Задержания проходят в Красноярске, Барнауле, Новосибирске. Задержаны 13 человек в центре Хабаровска.В Москве и Санкт-Петербурге вышли сотни людей, идут массовые задержания.Всего по России задержаны уже более 500 человек.Полиция перекрыла для пешеходов центральные улицы Москвы и закрыла на вход и выход семь станций метро.Кроме того, в воскресенье введены и некоторые ограничения для магазинов в центре Москвы, будут закрыты кафе, рестораны и предприятия общепита. Нельзя будет купить алкоголь и напитки в стеклянной таре с 09:00 до 23:00.Возле административных зданий выставлены ограждения.Команда Навального анонсировала акции в 142 городах России.Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления ядом из группы «Новичок».Навального задержали по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая настаивает на том, чтобы ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. Заседание суда по заявлению ФСИН назначили на 2 февраля.