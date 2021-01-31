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Россия, 31 января. Фото: Getty Images

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латынина: «Не было бы Путина, режим Лукашеску пал бы в одну минуту» Россия вступает в белорусскую ситуацию. Но у Путина нет своего Путина.

— Мы вступаем в ситуацию белорусскую, потому что понятно, что с силовой точки зрения — как говорил Нерон: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» — у протеста нету шансов, —на Эхе Москвы. — И сходство с Беларусью как раз и заключается в том, что режим готов идти до конца, и силовики ему неразрушимо преданы.Часть, потому что никто им не даст никогда таких денег. Часть, потому что у них работа такая. Часть, потому что они уже запутались в служении этому режиму и боится, что их никто не простит. Часть, потому что некоторые из них получили возможность реализовать свои «лучшие» инстинкты.Но я обращу ваше внимание на серьезное отличие России от Беларуси. И оно заключается не в том, что у Лукашенко всё - госпредприятия и мало независимой от государства элиты, а в России, ее, конечно, тоже мело, несравнимо с США, но все же есть.Но главное отличие заключается в том, что у Лукашенко есть Путин. Не было бы Путина, режим Лукашеску пал бы в одну минуту. А у Путина никого нет. За ним никто не стоит. Прежде всего, за ним не стоит экономической мощи.