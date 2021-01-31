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До -16°С и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля

31.01.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

До -16°С и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля
Иллюстративное фото
Будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Лишь местами по северу пройдет небольшой кратковременный снег.

Об этом сообщили агентству БЕЛТА в Белгидромете.

Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 11 до минус 5 градусов, при прояснениях - до минус 12-16. Днем будет от 3 до 8 градусов мороза.
 
 
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Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед.
 
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