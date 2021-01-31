Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До -16°С и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед.

Об этом сообщили агентствув Белгидромете.Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.Температура воздуха ночью составит от минус 11 до минус 5 градусов, при прояснениях - до минус 12-16. Днем будет от 3 до 8 градусов мороза.