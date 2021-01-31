|
До -16°С и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом сообщили агентству
Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 11 до минус 5 градусов, при прояснениях - до минус 12-16. Днем будет от 3 до 8 градусов мороза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)